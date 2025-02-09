Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin

Özellikle yeşillikler, domates, marul ve maydanoz gibi sebzeler, buzdolabında bile birkaç gün içinde solup yumuşayabiliyor. Bunun temel nedeni, sebzelerin nem oranının yüksek olması ve hava sirkülasyonunun yetersiz kalması. Ancak, birkaç basit yöntemle bu sorunu çözebilir ve sebzelerinizin tazeliğini koruyabilirsiniz.

1. BULAŞIK SÜNGERİ İLE NEM KONTROLÜ

Buzdolabının sebzelik bölümüne yerleştireceğiniz bir bulaşık süngeri, sebzelerin fazla nemini emerek çürümeyi ve küflenmeyi önler. Sünger, sebzelerin altına yerleştirildiğinde hava sirkülasyonunu artırır ve tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olur. Bu yöntem, özellikle yeşil yapraklı sebzeler için oldukça etkilidir.