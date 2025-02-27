Sebze ve Meyvelerin Çürümesini Engelliyor! Dolaba 1 Tane Koymak Yetiyor

BULAŞIK SÜNGERİYLE NEM KONTROLÜ

Sebzelik bölümüne temiz ve kuru bir bulaşık süngeri koymak, fazla nemin emilmesini sağlayarak sebzelerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Ancak süngerin yeni ve hijyenik olması büyük önem taşır. Süngerin nemlendiğini gördüğünüzde düzenli olarak değiştirmek gerekir. Daha etkili sonuç almak için sebzelik bölümüne birden fazla sünger yerleştirilebilir.

PİRİNÇ VE KARBONATLA UZUN ÖMÜRLÜ SEBZELER

Sebzelerin tazeliğini korumak için pirinç veya karbonat kullanmak da etkili bir yöntemdir. Küçük bir kap içine konulan pirinç, fazla nemi çekerek sebzelerin çürümesini önler. Karbonat ise kötü kokuları engelleyerek sebzelerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.