Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş
Sarıyer Börekçi ustaları çıtır çıtır kol böreği tarifini açıkladı. Meğer böyle hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı oluyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde lezzetli ve çıtır bir kol böreği yemek isteyenler için Sarıyer Börekçisi'nin lezzet sırrı ortaya çıktı. Kolay adımlarla evde hazırlanabilecek olan bu börek, doğru tekniklerla yapıldığında Sarıyer Börekçisi'nden bile daha lezzetli olacak.
KOL BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI
Kol böreğinin hamuru ince ve esnek bir şekilde açılır, lezzeti büyük ölçüde artar. Alternatif olarak hazır yufka ya da baklava yufkası da tercih edilebilir. Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlamak için her katı aşırı yağlamadan, fırçayla hafifçe yağlamak yeterli.
İç harcı hazırladıktan soğumasını bekleyin. Sıcak harç kullanmak, yufkanın hamurlaşmasına neden olabilir. Harca patates, peynir veya kıyma gibi malzemeler yanı sıra pul biber, karabiber, nane gibi baharatlar birleştirilerek daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz.
Harcı yufkaya ekledikten sonra sararak rulo yapın. Rulonun uçlarını tepsiye yerleştirirken içeriye doğru kıvırın, böylece börek pişerken açılmaz.
KOL BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
5 adet yufka
İç harcı için:
500 gram dana kıyma
1 rendelenmiş havuç
2 adet orta boy soğan
Tatlı kırmızı toz biber, karabiber, sıvı yağ ve tuz
Sosu için:
6 yemek kaşığı yoğurt
2 yemeklik elma sirkesi
5 yemek kaşığı
1 şişe soda/madensuyu
1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
Yarım çay bardağı sos
2 yumurtanın sarısı