Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş

KOL BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI

Kol böreğinin hamuru ince ve esnek bir şekilde açılır, lezzeti büyük ölçüde artar. Alternatif olarak hazır yufka ya da baklava yufkası da tercih edilebilir. Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlamak için her katı aşırı yağlamadan, fırçayla hafifçe yağlamak yeterli.

İç harcı hazırladıktan soğumasını bekleyin. Sıcak harç kullanmak, yufkanın hamurlaşmasına neden olabilir. Harca patates, peynir veya kıyma gibi malzemeler yanı sıra pul biber, karabiber, nane gibi baharatlar birleştirilerek daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz.

Harcı yufkaya ekledikten sonra sararak rulo yapın. Rulonun uçlarını tepsiye yerleştirirken içeriye doğru kıvırın, böylece börek pişerken açılmaz.