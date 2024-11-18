Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı
Domatesin renkleri, sadece görsel bir fark değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli farklılıklar taşır. Kırmızı ve sarı domatesler, içerik ve besin değeri bakımından bazı yönlerden birbirlerinden ayrılır. Peki, hangisi daha faydalı?
Kaynak: Haber Merkezi
Sarı domatesler, kırmızı çeşitlere göre daha tatlıdır ve bu sebeple asidik yapıları daha düşüktür. Ayrıca sarı domatesler, kırmızı domateslere göre daha az kalorilidir ve daha fazla demir, çinko, fosfor, folat ve niasin içerir. Sarı domatesin B3 vitamini (niasin) ve B9 vitamini (folik asit) miktarı ise kırmızı domatese göre çok daha fazladır.
Buna karşın kırmızı domates, sarı domateste bulunmayan beta-karoten (provitamin A) ve likopen içerir. Kırmızı domatesin rengini veren doğal pigment olan likopen, güçlü bir antioksidan olup, sarı domatesler lutein sayesinde sarı rengini alır.
SARI DOMATESİN FAYDALARI
Sarı domateslerin, kırmızı domateslere alerjisi olanlar için daha uygun olduğunu belirten uzmanlar, bu domateslerin alerjik reaksiyonlara yol açma olasılığının daha düşük olduğunu vurguluyor. Ayrıca sarı domatesler, kalorisi daha düşük olduğu için kilo vermeye çalışanlar için ideal bir seçenek oluşturur.
Sarı domates, bol miktarda A vitamini (retinol) içerdiği için cilt sağlığını, göz sağlığını ve kemik gelişimini destekler. Bunun yanı sıra hücresel yaşlanmaya karşı savaşan antioksidanlar bakımından da oldukça zengindir.
KIRMIZI DOMATESİN FAYDALARI
Kırmızı domatesler, özellikle hamile kadınlar için önemli olan folik asit açısından zengindir. Ayrıca kırmızı domateslerde bulunan likopen, güçlü bir antioksidan olup, kardiyovasküler sağlığı güçlendirmeye yardımcı olur ve belirli kanser türlerinin riskini azaltabilir.
Kırmızı domatesler aynı zamanda kolesterolü düşüren pektin açısından da yüksek miktarlarda bulunur. İçeriğindeki potasyum ise kas sağlığını destekler. Kırmızı domateste bulunan likopen, hücrelerin hasardan korunmasını sağlayarak vücuda genel bir koruma sağlar.
HANGİ DOMATES DAHA FAYDALI?
Her iki domates türü de kendi içinde sağlık açısından farklı faydalar sunmaktadır. Sarı domatesler, alerjik reaksiyonları daha az tetikler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve cilt sağlığını desteklerken; kırmızı domatesler, güçlü antioksidanlar içerir, kalp sağlığını destekler ve kanser riskini azaltabilir. Düzenli olarak her iki tür domatesi de tüketmek, vücudun farklı besin maddeleriyle desteklenmesine yardımcı olacaktır.