Sahte Para Nasıl Anlaşılır? İşte 7 Basit Yöntemi

Sahte para tehdidi, hem bireyler hem de işletmeler için ciddi bir risk oluşturuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sahtecilik yöntemleri daha sofistike hale gelirken, ekonomik güvenliğin sağlanması için sahte parayı tespit edebilmek büyük önem taşıyor. İşte sahte parayı gerçek paradan ayırt etmenin temel yolları...