Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin

Özellikle ilerleyen yaşlarda B12 vitamini emilimi azalabileceğinden, beslenme düzenine dikkat edilmesi gerekiyor. Saç dökülmesi ve beyazlamaya karşı bu vitaminin yeterli miktarda alınması, sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için önemli bir adım olarak görülüyor.