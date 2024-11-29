Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir

2. Çok Uzun Süre Uyumak

Uzun saatler boyunca uyumak da vücut için faydalı olmayabiliyor. Sabah saatlerinde salgılanan adrenalin, damar tonusunu etkileyerek dalgalanmalara neden oluyor ve bu durum baş ağrısını tetikleyebiliyor.

3. Aşırı Kahve Tüketimi

Kahve alışkanlıkları da baş ağrılarında önemli bir rol oynuyor. Her gün aynı saatte kahve içmeye alışan bir kişinin, aniden bu alışkanlığı bırakması veya aşırı kahve tüketimi, şiddetli baş ağrılarına neden olabiliyor.

4. Uyku Apnesi

Uyku apnesi, kişinin uyku sırasında aniden nefes hareketlerini durdurduğu bir durum. Bu, medulla oblongata’da bulunan solunum merkezinin baskılanmasıyla ortaya çıkıyor. Apne, aynı zamanda akciğerlerin artan havalandırmasıyla da ilişkilendiriliyor.