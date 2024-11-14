Sabahlamanın Beyni Bitiren Etkisi Ortaya Çıktı: Vücuda Yıllar Kaybettiriyor!

KÖTÜ UYKU BEYNİ HIZLA YAŞLANDIRIYOR

Katılımcılar uyku sorunlarına göre üç gruba ayrıldı: düşük (bir veya hiç), orta (iki-üç) ve yüksek (dört veya daha fazla). Uyku sorunları yüksek olan katılımcıların beyin yaşları, düşük sorun grubundakilere kıyasla 2,6 yıl daha yaşlıydı. Orta sorun grubundakilerde ise bu fark yaklaşık 1,6 yıl olarak belirlendi. Özellikle kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uyku halini sürdürememe ve erken uyanma beyin yaşlanmasıyla güçlü şekilde ilişkilendirildi.