Sabahlamanın Beyni Bitiren Etkisi Ortaya Çıktı: Vücuda Yıllar Kaybettiriyor!
Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Ancak uykuya dalmakta zorlanıyor, sık sık uyanıyorsanız veya uyku ihtiyacınızdan önce uyanıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geceleri kötü bir uyku geçirildiğinde ertesi gün yorgunluk, sinirlilik ve odaklanma güçlüğü yaşama durumu oldukça yaygındır. Fakat kalitesiz uyku, yaşam tarzı haline geldiyse bu alışkanlığın uzun vadede beyin sağlığını etkileyebileceğini bilmek gerekiyor.
BEYNİ 3 YIL YAŞLANDIRIYOR
California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, orta yaşlarda düşük kaliteli uyku, ileri yaşlarda beyin yaşlanmasına katkı sağlıyor. American Academy of Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada, uyku problemlerinin yaşlanma sürecinde muhakeme ve hafıza yeteneklerini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Araştırma ekibinden Clemence Cavailles, “Katılımcıların beyin yaşını beyin MR görüntüleriyle incelediğimiz çalışmamızda, düşük kaliteli uykunun üç yıla yakın ekstra beyin yaşlanmasına yol açtığını gözlemledik” diyor.
600 KİŞİ 15 YIL BOYUNCA İNCELENDİ
Araştırmaya, yaş ortalaması 40 olan yaklaşık 600 kişi katıldı ve katılımcılar 15 yıl boyunca incelendi. Çalışmanın başında ve beş yıl sonra bir uyku anketi dolduran katılımcılara şu sorular yöneltildi:
-Genellikle uykuya dalmakta zorluk yaşıyor musunuz?
-Geceleri sık sık uyanıyor musunuz?
-Çok erken uyanıp tekrar uyumakta zorlanıyor musunuz?
6 ANA BELİRTİSİ
Bu sorularla kalitesiz uykunun altı ana belirtisi belirlendi. 6 belirti şöyle:
-Düşük uyku kalitesi,
-Gün içinde uykulu olma,
-Uykuya geç dalma,
-Gece boyunca uykuyu sürdürememe,
-Erken uyanma,
-Kısa uyuma süresi.
On yıl sonra katılımcıların beyin MR görüntüleri makine öğrenimi yöntemiyle analiz edilerek beyin yaşları hesaplandı.
KÖTÜ UYKU BEYNİ HIZLA YAŞLANDIRIYOR
Katılımcılar uyku sorunlarına göre üç gruba ayrıldı: düşük (bir veya hiç), orta (iki-üç) ve yüksek (dört veya daha fazla). Uyku sorunları yüksek olan katılımcıların beyin yaşları, düşük sorun grubundakilere kıyasla 2,6 yıl daha yaşlıydı. Orta sorun grubundakilerde ise bu fark yaklaşık 1,6 yıl olarak belirlendi. Özellikle kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uyku halini sürdürememe ve erken uyanma beyin yaşlanmasıyla güçlü şekilde ilişkilendirildi.
SAĞLIKLI BİR UYKU NASIL OLUR?
Araştırmacılar, uyku problemlerinin beyin sağlığını korumak açısından erken yaşlarda önlenmesinin önemli olduğunu belirtiyor. İşte uyku kalitenizi artırmak için bazı bilim destekli öneriler:
Akşamüstü saatlerinden itibaren kafeinden kaçının.
Uyumadan önce büyük porsiyonlarda yemek yememeye ve alkolden uzak durmaya çalışın.
Düzenli egzersiz yapın ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinin.
Aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin.
Yatak odanızı sessiz ve serin tutun.
Yatmadan 30 dakika önce elektronik cihazlarınızı kapatın.