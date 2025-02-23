Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz

SUSAMDAN YAPILIYOR

İşletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden temin edildiğini ve makine yardımıyla öğütülüp paketlenerek satışa sunulduğunu ifade etti. Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Ayrıca Ramazan ayında sahurda tüketilen tahin, mide için çok iyidir ve tok tutma özelliğiyle tercih ediliyor" dedi.

TAHİN SAĞLIĞA YARARLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Tahin, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Susam tohumlarından yapılan tahin, içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda şifa kaynağı oluyor.