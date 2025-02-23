Ramazanda 1 kaşık Bile Tüketen Akşama Kadar Tok Kalıyor! Oruç Tutanlar Dikkat, Açlık Hissetmeyeceksiniz
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahin üretimi Van'da hız kazandı. Normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Tok tutucu özelliği ve enerji veren yapısıyla tahin, sahurda tercih edilen gıdalar arasında başı çekiyor. Peki, tahin yemek neye iyi gelir?
Kaynak: İHA
Ramazan öncesi Van'da tahin üretimi artmış durumda. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edildiği için büyük talep görüyor. Üreticiler, artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Van'da üretilen tahin, hem iç pazara hem de yurtdışına gönderiliyor. Vanlı üreticiler, tahinin katkısız ve doğal olması nedeniyle Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirtiyor.
SUSAMDAN YAPILIYOR
İşletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden temin edildiğini ve makine yardımıyla öğütülüp paketlenerek satışa sunulduğunu ifade etti. Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Ayrıca Ramazan ayında sahurda tüketilen tahin, mide için çok iyidir ve tok tutma özelliğiyle tercih ediliyor" dedi.
TAHİN SAĞLIĞA YARARLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Tahin, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Susam tohumlarından yapılan tahin, içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda şifa kaynağı oluyor.
TAHİN FAYDALARI NELERDİR?
Tahin, yüksek oranda protein, sağlıklı yağlar ve lif içerir. Doymamış yağ asitleri sayesinde uzun süre tok tutar ve enerji sağlar.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korur, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını düzenler.
KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR
Kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan tahin, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU
Lif açısından zengin olan tahin, sindirimi düzenler ve mide dostudur. Kabızlık gibi sorunların önüne geçerken, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları da engeller.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Çinko, selenyum ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir, bağışıklık sistemini destekler ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER
E vitamini bakımından zengin olan tahin, cilt sağlığını iyileştirir, nemlendirir ve saç dökülmesini engeller.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
B vitaminleri ve sağlıklı yağlarla beyin fonksiyonlarını destekler, odaklanma yeteneğini artırır ve zihinsel performansı iyileştirir.
TAHİN NASIL TÜKETİLMELİ?
Tahin, kahvaltılarda pekmezle karıştırılarak veya çeşitli tariflerde sos olarak kullanılabilir. Ayrıca tatlı ve hamur işlerine eklenerek de besin değerinden faydalanılabilir.