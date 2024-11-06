Portakal Kabuğunu Çöpe Atmadan Önce İki Kez Düşünün: Meğer Bu Sorunu Ortadan Kaldırıyormuş
Kış aylarının vazgeçilmezi portakalın kabuğununu sakın çöpe atmayın! Portakal sadece lezzetli değil, aynı zamanda evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz doğal bir temizleyici ve koku giderici olarak da kullanılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimizin bildiği gibi portakal, C vitamini deposu olmasıyla bağışıklık sistemimizi güçlendiren harika bir meyve. Ancak portakalın kabukları da atılacak gibi değil! Özellikle buzdolabında oluşan kötü kokularla mücadelede adeta bir sihirli değnek gibi çalışıyor.
KÖTÜ KOKULARI YOK EDİYOR
Zamanla buzdolabında oluşan inatçı kokulardan kurtulmak için birçok yöntem denemişsinizdir. Ancak bu yöntemlerin çoğu ya kimyasal içerikli ürünler kullanmayı gerektiriyor ya da kısa süreli çözümler sunuyor. İşte bu noktada portakal kabuğu devreye giriyor.
PORTAKAL KABUĞUNU BUZDOLABINA NASIL KOYMALIYIZ?
Portakal kabuklarını blendera alarak toz haline getirin. Üzerine biraz karbonat ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı küçük kaplara veya kaselerin içine koyarak buzdolabının farklı köşelerine yerleştirin. Portakal kabuğunun ferahlatıcı kokusu ve karbonatın koku emici özelliği sayesinde buzdolabınız kısa sürede mis gibi kokmaya başlayacak.