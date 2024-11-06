Portakal Kabuğunu Çöpe Atmadan Önce İki Kez Düşünün: Meğer Bu Sorunu Ortadan Kaldırıyormuş

Hepimizin bildiği gibi portakal, C vitamini deposu olmasıyla bağışıklık sistemimizi güçlendiren harika bir meyve. Ancak portakalın kabukları da atılacak gibi değil! Özellikle buzdolabında oluşan kötü kokularla mücadelede adeta bir sihirli değnek gibi çalışıyor.