Pilotlar Neden Aynı Yemeği Yemez? Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

GIDA ZEHİRLENMESİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Pilotların yemekleriyle ilgili kurallar, uçuş güvenliği açısından kritik bir rol oynar. Eğer her iki pilot da gıda zehirlenmesi yaşarsa, bu durum ciddi sorunlara yol açabilir. Havayolları, farklı yemeklerin zorunlu tutulmasıyla bu riski azaltır ve en azından bir pilotun sağlıklı kalmasını sağlar.