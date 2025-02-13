Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor

DONDURARAK UZUN SÜRE SAKLAMA

Peyniri uzun süre taze tutmanın bir diğer yolu ise dondurucuda muhafaza etmektir. Beyaz peynir, kaşar ve lor gibi peynirler dondurularak saklanabilir ve çözüldüğünde lezzetinde büyük bir kayıp yaşanmaz. Ancak, dondurulmadan önce peynirin hava geçirmez poşet veya streç filme sarılarak porsiyonlara ayrılması önerilir.

Doğru yöntemlerle saklandığında, peynirin küflenmesini önlemek ve tazeliğini korumak mümkün. Bu pratik çözümler, hem israfı azaltır hem de peynirin lezzetini uzun süre korur.