Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı

ÜCRETSİZ HİZMETLER GENİŞLETİLDİ

3 Ocak’ta yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların hakları genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, bu öğrenciler yalnızca eğitim değil, yemek, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası sertifika programları gibi ek hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecekler.