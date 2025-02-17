Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere özel okullarda ücretsiz eğitim imkânı sunacak önemli bir açıklama yaptı. Temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz ile belirli şartları taşıyan öğrenciler, istedikleri özel okullara merkezi yerleştirme ile kayıt yaptırabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim hakkı tanıyan düzenlemeleri duyurdu. Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na dayanarak, özel okulların öğrenci kontenjanlarının en az yüzde 3'ünü ücretsiz öğrencilere ayırma zorunluluğunu hatırlattı.
FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Bu kapsamda öncelik, şehit ve gazi çocuklarına, ayrıca devlet koruması altındaki çocuklara verilecek. MEB'in açıklamasına göre, uygulama özel okullarda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Başvurular ve detaylı bilgilere ise her yıl eğitim öğretim dönemi başında ulaşılabilecek.
ÜCRETSİZ HİZMETLER GENİŞLETİLDİ
3 Ocak’ta yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların hakları genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, bu öğrenciler yalnızca eğitim değil, yemek, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası sertifika programları gibi ek hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecekler.
Başvurular, yaz döneminde MEB tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Temmuz ayında yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, öğrenciler ağustos ayında tercih yaparak merkezi yerleştirme ile istedikleri özel okula kayıt olabilecekler. Özel öğretim kurslarındaki ücretsiz kontenjanlar için başvurular ise valilikler aracılığıyla alınacak.