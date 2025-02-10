Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Ubisoft'un 5 Şubat'ta piyasaya sürdüğü ücretsiz çevrim içi oyun BattleCore Arena, beklenen ilgiyi görmeyerek büyük bir başarısızlığa uğradı.
Kaynak: Haber Merkezi
Steam verilerine göre, oyunun çıkışından bu yana ulaştığı en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı yalnızca 124 kişi oldu. Daha da çarpıcı olan ise, şu anda oyunda yalnızca 1 aktif oyuncu bulunması.
OYUNCULAR BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI
Başlangıçta erken erişim sürecinde olan ve ardından tam sürüme geçen BattleCore Arena, oyuncular tarafından büyük ölçüde olumsuz yorumlarla karşılandı. Oyunun sıkıcı mekanikleri, dengesiz oynanışı ve yetersiz içeriği eleştirilerin odak noktası oldu. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda Steam’deki genel değerlendirme puanı %66 seviyesinde kaldı ve “karışık” olarak işaretlendi.
ÇOK OYUNCULU OYUN, OYUNCUSUZ KALDI
Çok oyunculu bir yapıya sahip olan BattleCore Arena’nın en büyük sorunu, oyuncu eksikliği oldu. Yeterli sayıda aktif oyuncunun bulunmaması nedeniyle oyun neredeyse oynanamaz hale geldi. Ubisoft'un bu durum karşısında nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.