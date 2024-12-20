Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı

OTOYOL TABELALARI

Otoyollar, turuncu bir zemin üzerinde yeşil arka planlı ve siyah yazılı tabelalarla belirtilir. Kodlamalar, yolun önemine ve işlevine göre farklılık gösterir.

Tek Haneli Kodlar (O-1, O-5): Büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyolları ifade eder.

Çift Haneli Kodlar (O-20, O-30): Şehir çevre yollarını veya daha az kullanılan güzergahları temsil eder.

DEVLET YOLLARI TABELALARI

Mavi zemin üzerine beyaz yazılarla belirtilen devlet yolları ise ücretsizdir ve "D-xxx" formatında kodlanır. Kodlamaların anlamı şu şekildedir:

Doğu-Batı Ana Yolları (D-100, D-200): Bu yollar yatay bir şekilde uzanır ve 500’den küçük yüzün katı olan sayılarla ifade edilir. Sayılar güney yönüne doğru artar; örneğin, D-400 Türkiye’nin en güney hattını temsil eder.

Kuzey-Güney Yolları (D-650, D-950): Bu yollar kuzeyden güneye dikey ilerler. Kodlar 500’den büyük ve genellikle 50 ile biter.

Ara Bağlantı Yolları (D-020, D-675): İki ana yolu birbirine bağlayan bu yollar, yönlerine göre çift veya tek sayılarla kodlanır. Çift sayılar doğu-batı, tek sayılar ise kuzey-güney yönünde ilerleyen yolları ifade eder.