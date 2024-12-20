Otoyol Tabelalarındaki Kodların Anlamını Hiç Merak Ettiniz mi? İşte Renkler ve Sayıların Anlamı
Seyahat ederken karşılaştığınız tabelalarda yer alan kodlar, göründüğü kadar basit değil. Sürücülerin alışık olduğu bu işaretler, sadece yön göstermenin ötesinde pek çok bilgi içeriyor. Peki, tabelalardaki bu kodlar hangi amaçla kullanılıyor ve günlük hayatımızda ne işe yarıyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Otoyollarda karşımıza çıkan bu tabelalar, renkleri, üzerindeki harf ve rakamlarla düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ediyor.
Yollarda karşılaştığımız tabelalar, sadece yön gösteren işaretler değil, aynı zamanda detaylı bir bilgi sistemi sunuyor. Renklerden harf ve rakamlara kadar her detay, belirli bir mantık çerçevesinde oluşturulmuş durumda. İşte otoyol ve devlet yolu tabelalarındaki kodların anlamları...
OTOYOL TABELALARI
Otoyollar, turuncu bir zemin üzerinde yeşil arka planlı ve siyah yazılı tabelalarla belirtilir. Kodlamalar, yolun önemine ve işlevine göre farklılık gösterir.
Tek Haneli Kodlar (O-1, O-5): Büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyolları ifade eder.
Çift Haneli Kodlar (O-20, O-30): Şehir çevre yollarını veya daha az kullanılan güzergahları temsil eder.
DEVLET YOLLARI TABELALARI
Mavi zemin üzerine beyaz yazılarla belirtilen devlet yolları ise ücretsizdir ve "D-xxx" formatında kodlanır. Kodlamaların anlamı şu şekildedir:
Doğu-Batı Ana Yolları (D-100, D-200): Bu yollar yatay bir şekilde uzanır ve 500’den küçük yüzün katı olan sayılarla ifade edilir. Sayılar güney yönüne doğru artar; örneğin, D-400 Türkiye’nin en güney hattını temsil eder.
Kuzey-Güney Yolları (D-650, D-950): Bu yollar kuzeyden güneye dikey ilerler. Kodlar 500’den büyük ve genellikle 50 ile biter.
Ara Bağlantı Yolları (D-020, D-675): İki ana yolu birbirine bağlayan bu yollar, yönlerine göre çift veya tek sayılarla kodlanır. Çift sayılar doğu-batı, tek sayılar ise kuzey-güney yönünde ilerleyen yolları ifade eder.
RENKLER VE KODLARIN ÖNEMİ
Tabelalarda kullanılan renkler ve kodlar, sadece estetik bir seçim değil, sürücülerin hızlı ve doğru bilgi almasını sağlamak için tasarlanmış bir sistemdir. Yolların türünü ve yönünü anlamak, bu kodlamalar sayesinde oldukça kolay hale gelir.