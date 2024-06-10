Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, ilerleyen yıllarda ise Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Hızır Çakırbeyli karakterine can vermişti. Oktay Kaynarca, hafızalara kazınan 2 karakter arasında tercihini yaptı.
Başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen usta oyuncu Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.
Usta oyuncu Kurtlar Vadisi'nin ardından "İlk Aşkım", "Kuzey Rüzgarı", "Adanalı", "Ustura Kemal" gibi dizilerin de başrol oyunculuğunu üstlenmişti.
Kaynarca son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Hızır Reis" lakaplı Hızır Çakırbeyli karakteri, Süleyman Çakır'ın ardından en sevilen karakterler arasında yer aldı.
Oyuncunun canlandırdığı iki karakter de çok sevilmişti.
A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Kaynarca'ya, "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusu yöneltildi.
Soruya yanıt veren Kaynarca "Bence Hızır Çakırbeyli" olarak yanıt verdi. Kaynarca, neden Çakırbeyli dediğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli... Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."
'6. sezondur sokakta rastladığın en ilginç şey nedir?' sorusuna ise Kaynarca, "Bir yere yetişmem gerekiyor nereye olduğunu hatırlamıyorum. Havalimanından hızlıca geçtim. Uçuş kapısını arıyorum neredeydi diye! Oradan bana doğru gelen bir polis memuru 'Bir dakika' dedi. Herkes döndü, baktı. Bana 'Ellerinizi kaldırın' dedi. Hakikaten çok sinirlendim. Ellerimi kaldırdım gelip sarıldı" yanıtını verdi.