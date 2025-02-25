Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir
Baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz, bu yıl hangi tarihe denk geliyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihi ve kutlama detayları merak ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Farsça kökenli olan Nevruz, "Yeni Gün" anlamına gelir ve tarihi Pers İmparatorluğu’na kadar uzanır. Doğanın yenilenmesini kutlayan bu özel gün, insanlara barış, kardeşlik ve yenilenme mesajları verir.
NEVRUZ KUTLAMALARININ TARİHÇESİ VE COĞRAFİ YAYILIMI
Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, dünya genelinde farklı halklar tarafından çeşitli ritüel ve geleneklerle kutlanır. Bu halklar arasında Türkler, Azerbaycanlılar, Kürtler, Persler, Kazaklar, Türkmenler, Özbekler gibi Orta Asya halkları yer alır. Nevruz, UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak kabul edilmiştir.
NEVRUZ'DA HANGİ GELENEKLER YER ALIR?
Nevruz kutlamaları, halk oyunları, ateş etrafında dönme ritüelleri, danslar, şarkılar ve zengin yemeklerle yapılır. Bu gelenekler, halkların kültürel zenginliklerini ve bir arada olmanın simgelerini taşır.
2025 NEVRUZ BAYRAMI TARİHİ
Nevruz, her yıl 21 Mart’ta, gece ve gündüzün eşit olduğu tarih olarak kutlanır. 2025 yılı Nevruz Bayramı da bu tarihe denk geliyor.
NEVRUZ KUTLAMALARI NASIL YAPILIR?
Nevruz’un en belirgin sembollerinden biri ateştir. İnsanlar, ateşin etrafında dönerek eski yılın olumsuzluklarından arınır ve yeni yılın temiz başlangıcına adım atarlar. Ateş etrafında dönerken dilekler dilenir ve eski yıl uğurlanırken yeni yıl karşılanır.
Nevruz öncesi, evlerin temizlenmesi geleneksel bir ritüeldir ve bu, hem fiziksel hem de ruhsal bir temizlik olarak kabul edilir. Kötü enerjilerden arınmak için yapılan ritüellerin yanı sıra, yeni kıyafetler giyilmesi de Nevruz'un ayrılmaz bir parçasıdır.
Nevruz’da evlerde hazırlanan zengin sofralar, kutlamaların en önemli geleneklerinden biridir. İran’daki "Haft Sin" sofrasında, yedi sembolik nesne yer alır.
Nevruz kutlamaları, halk dansları, müzik, şarkılar ve çeşitli oyunlarla renklenir.