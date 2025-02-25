Nevruz Ne Zaman Kutlanır? Nevruz Bayramı Nedir

NEVRUZ KUTLAMALARI NASIL YAPILIR?

Nevruz’un en belirgin sembollerinden biri ateştir. İnsanlar, ateşin etrafında dönerek eski yılın olumsuzluklarından arınır ve yeni yılın temiz başlangıcına adım atarlar. Ateş etrafında dönerken dilekler dilenir ve eski yıl uğurlanırken yeni yıl karşılanır.

Nevruz öncesi, evlerin temizlenmesi geleneksel bir ritüeldir ve bu, hem fiziksel hem de ruhsal bir temizlik olarak kabul edilir. Kötü enerjilerden arınmak için yapılan ritüellerin yanı sıra, yeni kıyafetler giyilmesi de Nevruz'un ayrılmaz bir parçasıdır.

Nevruz’da evlerde hazırlanan zengin sofralar, kutlamaların en önemli geleneklerinden biridir. İran’daki "Haft Sin" sofrasında, yedi sembolik nesne yer alır.

Nevruz kutlamaları, halk dansları, müzik, şarkılar ve çeşitli oyunlarla renklenir.