Ne Toprak Ne Saksı Derdi Yok, Üstelik Çok Estetik! İşte Sadece Suda Bakılabilecek 10 Salon Bitkisi
Çiçek severler için evde toprak ve saksı derdini düşündürmeyecek ve sadece suda yetiştilebilecek 10 bitki belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Suda iç mekan bitkileri yetiştirmek, evinizde yeşil bir atmosfer yaratmanın pratik ve bakımı kolay bir yöntemidir. Bu bitkiler, sadece doğanın huzurunu içeriye taşımakla kalmaz, aynı zamanda ortamın havasını temizleyerek ferahlatıcı bir etki de sağlar. İşte suda harika gelişen en popüler 10 iç mekan bitkisi...
OK UCU BİTKİSİ
Syngonium olarak da bilinen ok ucu bitkisi, birkaç düğüm bulunduran saplarıyla suda hızla köklenir. Kökler geliştikçe, yeni yaprakların açtığını görebilirsiniz.
ŞANS BAMBUSU
Şans bambusu, suda yetiştirilmesi son derece basit bir bitkidir. Az ışıkla bile mutlu bir şekilde büyüyen bu bitkiyi su dolu bir vazo içine yerleştirmeniz yeterlidir. Suyunu taze tutmak için her iki haftada bir değiştirin ve arada az miktarda sıvı gübre ekleyin.
BARIŞ ZAMBAĞI
Hava temizleme özellikleriyle bilinen barış zambağı, suda yetiştirildiğinde de zarif yapraklarıyla göz alır. Bir çelik alıp su dolu kaba koyarak bakımı yapılabilir.
ÇİN HERDEMYEŞİLİ
Toprakta ve suda yetişmeye elverişli olan Çin herdemyeşili, dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. Gövde çeliklerini bir vazo içine yerleştirip suyunu düzenli olarak değiştirin.
DEVE TABANI
Büyük ve zarif yapraklarıyla tanınan deve tabanı, geniş bir vazoda suda büyüyebilir. Hem evde hem ofiste büyüleyici bir dekor sağlar.
FİLODENDRON
Çeşitli boyut ve şekilleriyle filodendronlar, suda kolayca köklenen bitkiler arasındadır. Birkaç düğüm bırakarak çelikleri suya koyun ve köklenme sürecine şahit olun.
İNGİLİZ SARMAŞIĞI
Suda köklenmesi hızlı olan İngiliz sarmaşığı, kısa sürede evinizi süsleyecek bir bitki haline gelir. Asılı veya duvarlarda çağlayan gibi bir görüntü oluşturur.
POTHOS SARMAŞIĞI
"Şeytan sarmaşığı" olarak da bilinen Pothos, iç mekanda su bitkisi olarak oldukça popülerdir. Kalp şeklindeki yapraklarıyla dekoratif bir görünüm sağlar ve düşük ışıkta da büyüyebilir. Çelikleri suya koyarak kök salmasını izleyebilirsiniz.
KURDELE ÇİÇEĞİ
Kurdele çiçekleri sağlam yapılarıyla yeni bitki bakıcıları için idealdir. Bitkinin yavrularını su dolu bir kaba koyarak yeni yapraklar vermesini izleyebilirsiniz.
TELGRAF ÇİÇEĞİ
Telgraf çiçekleri, iç mekanlara renk katmak için mükemmel bir tercihtir. Çelikleri suya yerleştirip birkaç hafta bekleyerek saksıya ekime hazır bitkiler elde edebilirsiniz.
SUDA BİTKİ YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI...
KÖKLERİ İÇİN IŞIK NASIL OLMALI?
Bitkinizin ihtiyaç duyduğu ışık seviyesini bilmek önemlidir. Cam bir kap kullanıyorsanız doğrudan güneş ışığından kaçının, çünkü doğrudan ışık suyun ısısını artırarak köklere zarar verebilir.
SUDAKİ BİTKİLERİN GÜBRELEMESİ NASIL YAPILIR?
Topraktan farklı olarak su, bitkinize yeterli besin sağlamaz. Suda yetişen bitkilerinizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak sıvı gübre eklemeyi unutmayın.
SU SICAKLIĞI NASIL OLMALI?
Bitkiler sabit sıcaklıkları severler. Bitkinizin büyümesine uygun, sıcaklığın tutarlı olduğu bir alan seçin.
SU DEĞİŞİMİ NASIL YAPILMALI?
Su bitkilerinizin taze kalması için haftalık olarak su değişimi yapın. Alg oluşumunu önlemek için oda sıcaklığında su kullanın.
SU KALİTESİ NASIL OLMALI?
Mümkünse filtrelenmiş veya yağmur suyu kullanın, çünkü musluk suyundaki klor bitkiler için zararlı olabilir. Musluk suyu kullanacaksanız klorun buharlaşması için suyu bir gece bekletebilirsiniz.
Evinizde veya ofisinizde suda yetiştirdiğiniz bu bitkiler, yaşam alanınıza hem canlılık hem de huzur katacak. Farklı bitki türlerini ve kapları deneyerek kendinize özgü bir iç mekan su bahçesi oluşturabilirsiniz.