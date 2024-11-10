Ne Toprak Ne Saksı Derdi Yok, Üstelik Çok Estetik! İşte Sadece Suda Bakılabilecek 10 Salon Bitkisi

SUDA BİTKİ YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI...

KÖKLERİ İÇİN IŞIK NASIL OLMALI?

Bitkinizin ihtiyaç duyduğu ışık seviyesini bilmek önemlidir. Cam bir kap kullanıyorsanız doğrudan güneş ışığından kaçının, çünkü doğrudan ışık suyun ısısını artırarak köklere zarar verebilir.

SUDAKİ BİTKİLERİN GÜBRELEMESİ NASIL YAPILIR?

Topraktan farklı olarak su, bitkinize yeterli besin sağlamaz. Suda yetişen bitkilerinizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak sıvı gübre eklemeyi unutmayın.

SU SICAKLIĞI NASIL OLMALI?

Bitkiler sabit sıcaklıkları severler. Bitkinizin büyümesine uygun, sıcaklığın tutarlı olduğu bir alan seçin.

SU DEĞİŞİMİ NASIL YAPILMALI?

Su bitkilerinizin taze kalması için haftalık olarak su değişimi yapın. Alg oluşumunu önlemek için oda sıcaklığında su kullanın.

SU KALİTESİ NASIL OLMALI?

Mümkünse filtrelenmiş veya yağmur suyu kullanın, çünkü musluk suyundaki klor bitkiler için zararlı olabilir. Musluk suyu kullanacaksanız klorun buharlaşması için suyu bir gece bekletebilirsiniz.

Evinizde veya ofisinizde suda yetiştirdiğiniz bu bitkiler, yaşam alanınıza hem canlılık hem de huzur katacak. Farklı bitki türlerini ve kapları deneyerek kendinize özgü bir iç mekan su bahçesi oluşturabilirsiniz.