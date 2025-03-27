Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor

SİNDİRİM SİSTEMİ VE GENEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Zengin lif içeriği ile sindirim sistemini destekleyen tofu, bağırsak hareketlerini düzenliyor ve kabızlık sorununu önlüyor. Bağırsak florasının korunmasına katkıda bulunan tofu, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Antioksidan içeriği sayesinde, serbest radikallere karşı koruma sağlarken, hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor ve cildin genç görünmesine destek oluyor.

Tofu, farklı tariflerde rahatlıkla kullanılabilen çok yönlü bir besin. Çorba, salata, kızartma ve sosların yanı sıra, tatlı ve smoothielerde de tercih ediliyor. Uzak Doğu mutfağında geniş bir kullanım alanına sahip olan tofu, modern mutfaklarda da sağlıklı tariflerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.