Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ AŞIRI DOLDURMAYIN

Havlularınızı yıkarken makineyi aşırı doldurmaktan kaçının. Tamburda yeterli alan olmazsa, havlular tam anlamıyla yıkanıp durulanamaz ve zamanla sertleşir. Basit bir test yapabilirsiniz: Elinizi çamaşırların üzerine koymayı deneyin. Eğer eliniz için boşluk yoksa, makine fazla dolu demektir. Özellikle havlular suyu çok emdiği için aşırı yükleme yapmak çamaşır makinenizin verimli çalışmasını da engelleyebilir.

HAVLULARI AYRI YIKAYIN

Havlularınızı, diğer giysi ve çarşaflardan ayrı yıkamak, daha iyi temizlik sağlar ve havluların tiftiklenmesini önler. Ayrıca banyo ve mutfak havlularını da ayrı yıkamanız hijyen açısından önemlidir. Farklı kumaş türleri farklı kurutma süreleri gerektirdiğinden, havluların kendi başına yıkanması kumaşın ömrünü uzatacaktır.