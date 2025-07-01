Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze
Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme denildiğinde akla ilk gelen sebzeler genellikle ıspanak, kara lahana ve maydonoz olur. Ancak yapılan son bilimsel araştırmalar, bu alanda sürpriz bir sebzenin öne çıktığını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli William Paterson Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, besin değerleri açısından yeşil yapraklı sebzeler karşılaştırıldı. Araştırmada kalori başına sağladığı besin miktarı göz önünde bulundurularak bir sıralama yapıldı. Listenin zirvesine ise su teresi yerleşti. Araştırmanın yürütücülerinden Doç. Dr. Jennifer Di Noia, “Besleyici gıdalar, kalori başına daha fazla vitamin, mineral ve faydalı bileşen içerir. Su teresi, bu konuda açık ara öne çıktı” dedi.
BESİN DEĞERLERİNE GÖRE EN SAĞLIKLI SEBZELER
Su teresi: 100 puan
Çin lahanası: 91,99
İsviçre pazısı: 89,27
Pancar yaprakları: 87,08
Ispanak: 83,33
Araştırmaya göre marul, maydanoz ve lahana gibi yaygın tüketilen yeşillikler de ilk 10’da yer alsa da puanları daha düşük kaldı.
SU TERESİ AÇIK ARA ÖNDE
Çalışmada meyveler de analiz edildi. Kırmızı biber 41,26 puanla en sağlıklı meyve olarak ilk sırada yer aldı. Onu balkabağı, domates, limon ve çilek izledi. Tatlı patates ve greyfurt ise listenin alt sıralarında kaldı.
Dr. Di Noia, bu verilerin sadece sağlıklı yaşam için değil, kronik hastalıklarla mücadele açısından da rehber niteliğinde olduğunu vurguladı. “Yüksek besin değeri taşıyan yiyecekleri tercih etmek; kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve obezite gibi birçok kronik rahatsızlığın riskini azaltabilir” dedi.