Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze

SU TERESİ AÇIK ARA ÖNDE

Çalışmada meyveler de analiz edildi. Kırmızı biber 41,26 puanla en sağlıklı meyve olarak ilk sırada yer aldı. Onu balkabağı, domates, limon ve çilek izledi. Tatlı patates ve greyfurt ise listenin alt sıralarında kaldı.

Dr. Di Noia, bu verilerin sadece sağlıklı yaşam için değil, kronik hastalıklarla mücadele açısından da rehber niteliğinde olduğunu vurguladı. “Yüksek besin değeri taşıyan yiyecekleri tercih etmek; kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve obezite gibi birçok kronik rahatsızlığın riskini azaltabilir” dedi.