Ne Çinekop Ne İstavrit Ne de Palamut: Kasım Ayında Yenmesi Gereken 5 Balık Bakın Hangisiymiş

Lüfer: Lüfer, özellikle İstanbul Boğazı'nda yaşayanlar için vazgeçilmez bir lezzettir. Kasım ayında lüfer de sofralarda yerini alır. Fırında, ızgarada veya tavada pişirilen lüfer, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.