Ne Çinekop Ne İstavrit Ne de Palamut: Kasım Ayında Yenmesi Gereken 5 Balık Bakın Hangisiymiş
Sezonuna göre doğru balığı tüketmek, hem lezzet, hem ekonomik hem de sağlık açısından çok önemlidir. Kasım ayında yenmesi gereken balıklar belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbaharın son ayı kasım, deniz ürünlerinin lezzetinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte denizler soğur ve balıkların lezzeti yoğunlaşır. Bu dönemde sofralarımızda yer alan balıklar, hem damak tadımıza hitap eder hem de sağlığımıza önemli katkılar sunar.
Hamsi: Kasım ayı denilince akla ilk gelen balık şüphesiz hamsidir. Narin dokusu ve eşsiz lezzetiyle kasım aylarında sofraların vazgeçilmezi haline gelir. Hamsinin bu dönemde yakalanması, hem tazeliğini hem de lezzetini artırır.
Uskumru: Ekmek arası balığın kraliçesi olarak bilinen uskumru, kasım ayında en lezzetli halini alır. Yağlı yapısı ve kendine özgü aromasıyla, birçok yemeğe eşlik eder.
Levrek ve Mercan: "Levrek ve mercan mevsimi geçti" diye üzülmeyin! Bu lezzetli balıklar, kasım ayında da sofralarınızı süslemeye devam eder. Farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanan levrek ve mercan, damak zevkinize hitap edecek.
Lüfer: Lüfer, özellikle İstanbul Boğazı'nda yaşayanlar için vazgeçilmez bir lezzettir. Kasım ayında lüfer de sofralarda yerini alır. Fırında, ızgarada veya tavada pişirilen lüfer, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.
NEDEN MEVSİMİNDE BALIK TÜKETMEK ÖNEMLİ?
Mevsiminde tüketilen balıklar, daha taze ve lezzetli olur.
Mevsiminde yakalanan balıklar, besin değeri açısından daha zengindir.
Mevsiminde bol bulunan balıklar, genellikle daha uygun fiyatlıdır.