Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor

Zamanla kirlenen ve sararan derz araları, özellikle mutfak ve banyolarda sıkça karşılaşılan bir sorundur. Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemlerle yapılan temizlik, hem sağlıklı hem de çevre dostu bir alternatif sunar.

Çoğu kişi, derz aralarını beyazlatmak için karbonat ve sirke karışımını tercih eder. Karbonatın hafif aşındırıcı etkisi, kirleri nazikçe temizlerken, sirkenin asidik yapısı lekeleri çözer. Ayrıca, limon suyu da doğal bir beyazlatıcı olarak kullanılabilir. Limonun asidik özellikleri, derz aralarındaki lekeleri çözmeye yardımcı olur. Limon ve karbonat karıştırıldığında ise güçlü bir temizlik karışımı elde edilir.