Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu

ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURUYOR

Araştırmalara göre, su ısıtıcıları bir evin enerji tüketiminin yüzde 15 ile yüzde 25’ini oluşturabiliyor. Ortalama bir 200 litrelik su ısıtıcısı, yılda yaklaşık 3.200 kWh enerji tüketiyor. Bu değer, buzdolabı (yaklaşık 500 kWh) ve çamaşır makinesi (yaklaşık 300 kWh) gibi cihazların tüketiminden çok daha yüksek bir rakam.

Uzmanlar, su ısıtıcısının enerji tüketimini azaltmak için sıcaklık seviyesini düşürmeyi, cihazı yalnızca ihtiyaç duyulan saatlerde çalıştırmak amacıyla bir zamanlayıcı kullanmayı ve eski modelleri daha verimli yeni modellerle değiştirmeyi öneriyor.