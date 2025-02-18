Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Artan elektrik faturaları, ev sahiplerini tasarruf yöntemleri aramaya zorluyor. Birçok kişi, evdeki enerji tüketimini azaltmak için hangi cihazların daha fazla enerji tükettiğini öğrenmeye çalışıyor. İlginç bir şekilde, en fazla enerji tüketen cihazlar arasında buzdolabı ve çamaşır makinesi yer almıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarında artan faturalar, çoğu elektrik tüketicisi için önemli bir sorun haline geldi. Hangi ev aletlerinin daha fazla enerji tükettiğini bilmek, tasarruf sağlamak açısından kritik bir adım. Cihazların kullanımını sınırlamak veya enerji tüketiminin düşük olduğu saatlerde çalıştırmak, bu konuda atılacak temel adımlar arasında yer alıyor.
EVDEKİ ENERJİ TÜKETİMİNDE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP
Fransız Ekolojik Dönüşüm Ajansı (ADEME) tarafından hazırlanan ve UCE tarafından desteklenen bir rapor, evdeki bazı cihazların elektrik faturalarını artıran başlıca etkenler arasında su ısıtıcılarını öne çıkarıyor. Temel ısıtma dışında kalan cihazlar, evdeki enerji tüketiminde önemli bir paya sahip.
ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURUYOR
Araştırmalara göre, su ısıtıcıları bir evin enerji tüketiminin yüzde 15 ile yüzde 25’ini oluşturabiliyor. Ortalama bir 200 litrelik su ısıtıcısı, yılda yaklaşık 3.200 kWh enerji tüketiyor. Bu değer, buzdolabı (yaklaşık 500 kWh) ve çamaşır makinesi (yaklaşık 300 kWh) gibi cihazların tüketiminden çok daha yüksek bir rakam.
Uzmanlar, su ısıtıcısının enerji tüketimini azaltmak için sıcaklık seviyesini düşürmeyi, cihazı yalnızca ihtiyaç duyulan saatlerde çalıştırmak amacıyla bir zamanlayıcı kullanmayı ve eski modelleri daha verimli yeni modellerle değiştirmeyi öneriyor.