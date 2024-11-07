NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor!
Günümüzde çoğumuz vakitlerimizi kapalı ortamlarda geçiriyoruz. Ev ve ofislerimiz, mobilyalar, oda kokuları, kokulu mumlar, plastik eşyalar, sentetik halı ve perdeler, temizlik ürünleri gibi birçok hava kirletici madde barındırıyor. Bu maddeler ortamda çeşitli gazlar, tozlar ve buharlar yayarak sağlığımızı etkileyebilecek zararlı bileşenler ortaya çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
NASA'nın 1989 yılında yaptığı ve hâlâ geçerliliğini koruyan "Temiz Hava Çalışması" bazı bitkilerin havadaki formaldehit, benzen, trikloretilen, ksilen gibi kimyasalları temizleyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, 10 metrekarelik bir alan için en az bir saksı bitkisi bulundurulması öneriliyor. İşte NASA'nın önerdiği, ev ve iş yerlerinde hava kalitesini iyileştiren 10 bitki:
NASA ONAYLI EV HAVASINI TEMİZLEYEN BİTKİLER LİSTESİ
Paşa Kılıcı (Sansevieria Trifasciata)
Sukulent özelliği taşıyan paşa kılıcı, iç mekanlarda yetiştirilen en dayanıklı bitkilerden biridir. Gölgeye ve güneşe uyum sağlar, susuzluğa dayanıklıdır. Özellikle havalandırması yetersiz olan alanlarda birden fazla paşa kılıcı bulundurulması önerilir.
Kırmızı Şans Bambusu (Dracaena Marginata)
Bakımı kolay ve düzensiz ışık koşullarında bile yaşamını sürdürebilen dayanıklı bir süs bitkisidir. Yeni mobilyalardan yayılabilen formaldehit gazını emerek havayı temizler.
Bambu Palmiyesi (Areka)
Geniş alan isteyen bu zarif iç mekan bitkisi, ksilen ve tolüen gazlarını temizler. Bol yapraklı veya fideli olduğunda, havayı nemlendirme özelliği daha da artar.
Benjamin
İç mekanda süs bitkisi olarak yetiştirilse de, kışın ılıman iklimlerde bahçede de yetiştirilebilir. Yoğun güneş ışığını seven benjamin bitkisi, sağlıklı büyür ve dekoratif bir hava katar.
Kasımpatı
Çalı formunda yetişen, yaprakları hoş kokulu kasımpatı, özellikle ekim ve kasım aylarında çiçek açar. Amonyak, benzen, formaldehit ve ksilen gibi zararlı maddeleri yok etme özelliğiyle bilinir.
Aşk Merdiveni
Havadaki formaldehit ve ksileni uzaklaştıran aşk merdiveni, nemli ve sıcak ortamları sever. Güneşe ve gölgeye uyumlu yapısıyla hızlı bir gelişim gösterir.
Çin Herdemyeşili
Yüksek nem seven bu bitki, gölgeli veya yarı gölge ortamlarda yetişir. Formaldehit ve benzeni ortamdan temizleme özelliğine sahiptir.
Salon Sarmaşığı
Uzun ömürlü ve kolay bakım gerektiren salon sarmaşığı, havadaki ksilen, formaldehit ve benzen gibi zararlı gazları yok eder.
Kurdele Çiçeği
Her ortamda yetişebilen dayanıklı bir bitki olan kurdele çiçeği, formaldehit, ksilen ve karbonmonoksit gibi kirleticileri temizler.
Barış Çiçeği
Beyaz çiçekleri ve parlak yapraklarıyla dekoratif olarak da tercih edilen barış çiçeği, havadaki benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen ve amonyak gibi zararlı maddeleri etkili şekilde temizler.