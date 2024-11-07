NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor!

Bambu Palmiyesi (Areka)

Geniş alan isteyen bu zarif iç mekan bitkisi, ksilen ve tolüen gazlarını temizler. Bol yapraklı veya fideli olduğunda, havayı nemlendirme özelliği daha da artar.

Benjamin

İç mekanda süs bitkisi olarak yetiştirilse de, kışın ılıman iklimlerde bahçede de yetiştirilebilir. Yoğun güneş ışığını seven benjamin bitkisi, sağlıklı büyür ve dekoratif bir hava katar.

Kasımpatı

Çalı formunda yetişen, yaprakları hoş kokulu kasımpatı, özellikle ekim ve kasım aylarında çiçek açar. Amonyak, benzen, formaldehit ve ksilen gibi zararlı maddeleri yok etme özelliğiyle bilinir.

Aşk Merdiveni

Havadaki formaldehit ve ksileni uzaklaştıran aşk merdiveni, nemli ve sıcak ortamları sever. Güneşe ve gölgeye uyumlu yapısıyla hızlı bir gelişim gösterir.