Miras Sisteminde Beklenmedik Değişiklik! Tüm Ülkede Geçerli Olacak

Medeni Kanunu'na göre miras paylaşımı belirlenirken, kanunun bazı maddeleri günümüz koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin dikkate alınarak, miras paylaşımı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve 81 ilde uygulanacak olan yeni pay sistemi belirlenmiştir.

Tapu Paylaşım Süreçlerinde Önemli Değişiklikler

Son dönemde yapılan düzenlemelerle tapu paylaşımı süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Her yıl milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden tapu miras kalırken, bu tapular hakkında yeni kararlar alındı. Artık kardeşler arasında notere gitme zorunluluğu kalktı.

Eskiden, bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Önceki uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.