Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı
Microsoft, Paint 3D uygulamasını resmen kullanım dışı bıraktı. Artık bu uygulama, Microsoft Store üzerinden indirilemeyecek ve yeni güncellemeler almayacak. Şirket, “Windows istemcisi için kullanım dışı bırakılan özellikler” listesini güncelleyerek Paint 3D’nin sonlandırıldığını doğruladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2017'de Windows 10 Creators Update ile tanıtılan Paint 3D, kullanıcılara 3D nesneler oluşturma ve düzenleme imkanı sunmuştu. Uygulama başta büyük ilgi görse de, zamanla geniş bir kullanıcı kitlesi edinemedi.
PAİNT PLANI TUTMADI
Microsoft, başlangıçta klasik Paint’i tamamen Paint 3D ile değiştirmeyi planlamış ve 3D nesneler için Remix 3D adlı bir platform bile kurmuştu. Ancak Remix 3D, 2020’de kapatıldı ve Microsoft, kullanıcıların 3D içeriklerini kaydetmeleri için çağrıda bulundu.
PAINT'E YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Bu gelişmeler, Paint 3D’nin sonunu getiren süreçte önemli adımlar olarak öne çıktı. Öte yandan, klasik Paint uygulaması güncellemelerle geliştirilmeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda Paint’e yapay zeka (AI) destekli yeni araçlar eklendiği açıklandı, bu da uygulamayı yeniden popüler hale getirdi.
DESTEK SONA ERİYOR
Paint 3D'yi hâlâ kullananlar, uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak program, Microsoft Store’dan indirilemeyecek ve herhangi bir güncelleme almayacak.