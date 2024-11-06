Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı

Microsoft, Paint 3D uygulamasını resmen kullanım dışı bıraktı. Artık bu uygulama, Microsoft Store üzerinden indirilemeyecek ve yeni güncellemeler almayacak. Şirket, “Windows istemcisi için kullanım dışı bırakılan özellikler” listesini güncelleyerek Paint 3D’nin sonlandırıldığını doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı - Resim: 1

2017'de Windows 10 Creators Update ile tanıtılan Paint 3D, kullanıcılara 3D nesneler oluşturma ve düzenleme imkanı sunmuştu. Uygulama başta büyük ilgi görse de, zamanla geniş bir kullanıcı kitlesi edinemedi.

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Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı - Resim: 2

PAİNT PLANI TUTMADI

Microsoft, başlangıçta klasik Paint’i tamamen Paint 3D ile değiştirmeyi planlamış ve 3D nesneler için Remix 3D adlı bir platform bile kurmuştu. Ancak Remix 3D, 2020’de kapatıldı ve Microsoft, kullanıcıların 3D içeriklerini kaydetmeleri için çağrıda bulundu.

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Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı - Resim: 3

PAINT'E YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Bu gelişmeler, Paint 3D’nin sonunu getiren süreçte önemli adımlar olarak öne çıktı. Öte yandan, klasik Paint uygulaması güncellemelerle geliştirilmeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda Paint’e yapay zeka (AI) destekli yeni araçlar eklendiği açıklandı, bu da uygulamayı yeniden popüler hale getirdi.

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Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı - Resim: 4

DESTEK SONA ERİYOR

Paint 3D'yi hâlâ kullananlar, uygulamalarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak program, Microsoft Store’dan indirilemeyecek ve herhangi bir güncelleme almayacak.

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