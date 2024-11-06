Microsoft'tan Beklenmedik Hamle: O uygulama Resmen Kaldırıldı

PAİNT PLANI TUTMADI

Microsoft, başlangıçta klasik Paint’i tamamen Paint 3D ile değiştirmeyi planlamış ve 3D nesneler için Remix 3D adlı bir platform bile kurmuştu. Ancak Remix 3D, 2020’de kapatıldı ve Microsoft, kullanıcıların 3D içeriklerini kaydetmeleri için çağrıda bulundu.