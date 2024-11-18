Meyve Sineklerini Uzak Tutma Yöntemi: Meğer Bu Kadar Basitmiş

Latince adı Drosophila melanogaster olan meyve sinekleri, genellikle meyve ve sebzelerin üzerini kaplayan kırmızımsı küçük sineklerdir. Özellikle çürüyen veya olgunlaşan meyveler bu sineklerin ilgisini çeker. Her mutfakta karşılaşılan bu sorun için etkili bir çözüm mümkün.