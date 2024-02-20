Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor programının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun katılacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerine akıllara Mesut Özil geldi.
Survivor All Star 2024’te izleyenleri heyecanlandıracak bir duyuru yapıldı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun katılacağını söyledi.
Yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek” ifadelerini kullanan Ilıcalı izleyenleri heyecanlandırdı.
Kendisi de eski bir futbolcu olan Yıldırım’ın "Abi çok merak ettim" demesi üzerine ise Acun Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi. Acun Ilıcalı’nın bu açıklamasının ardından akıllara Mesut Özil geldi.
Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde sosyal medya platformlarında “Futbolu bıraktıktan sonra da Survivor’a katılır” yorumları yapılıyordu.
Mesut Özil'in bu görüntüleri de akıllardaki şüpheleri kuvvetlendirdi.
Özil, Almanya'da Schalke 04 ile Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal ve Türkiye'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giymişti.