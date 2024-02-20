Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

Kendisi de eski bir futbolcu olan Yıldırım’ın "Abi çok merak ettim" demesi üzerine ise Acun Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi. Acun Ilıcalı’nın bu açıklamasının ardından akıllara Mesut Özil geldi.