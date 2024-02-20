Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor programının yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun katılacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerine akıllara Mesut Özil geldi.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 1

Survivor All Star 2024’te izleyenleri heyecanlandıracak bir duyuru yapıldı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmaya dünyaca ünlü bir futbolcunun katılacağını söyledi.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 2

Yarışmacı Sercan Yıldırım ile yaptığı konuşmada "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Geleyim mi?' dedi, 'Gel' dedim. O da sağ olsun kırmadı gelecek” ifadelerini kullanan Ilıcalı izleyenleri heyecanlandırdı.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 3

Kendisi de eski bir futbolcu olan Yıldırım’ın "Abi çok merak ettim" demesi üzerine ise Acun Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen..." dedi. Acun Ilıcalı’nın bu açıklamasının ardından akıllara Mesut Özil geldi.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 4

Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde sosyal medya platformlarında “Futbolu bıraktıktan sonra da Survivor’a katılır” yorumları yapılıyordu.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 5

Mesut Özil'in bu görüntüleri de akıllardaki şüpheleri kuvvetlendirdi.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 6

Özil, Almanya'da Schalke 04 ile Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Arsenal ve Türkiye'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımlarının formalarını giymişti.

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Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı - Resim: 7
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