Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Sarımsak Yiyenler Yandı, Faydasından Çok Zararı Varmış

4. KANAMA RİSKİ

Aşırı sarımsak tüketimi, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle kanama riskini artırabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan veya ameliyat olacak kişilerde bu risk daha yüksektir. Bu nedenle, operasyon öncesinde sarımsak tüketiminden kaçınılmalıdır.

5. DÜŞÜK TANSİYON VE BAŞ DÖNMESİ

Sarımsak, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir. Ancak, aşırı miktarda tüketilmesi veya tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılması, tansiyonu tehlikeli seviyelere düşürerek baş dönmesi, sersemlik, bayılma ve bulanık görme gibi sorunlara yol açabilir.