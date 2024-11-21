Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Çamaşır Makinesinde Doğru Deterjan Miktarı Bu Kadarmış

2 ÇAY KAŞIĞI DETERJAN

Uzmanlar, bir yük çamaşır için sadece iki çay kaşığı sıvı deterjan veya iki yemek kaşığı toz deterjanın yeterli olduğunu vurguluyor. Gereğinden fazla deterjan kullanımı, makinede aşırı köpük oluşumuna ve bunun sonucunda hem makinenin performansının düşmesine hem de ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.

DETERJAN ÖLÇÜLERİNDEKİ PAZARLAMA HİLESİ

Uzmanlar, deterjan kutularındaki ölçüm kaplarının genellikle gereksiz derecede büyük tasarlandığını belirtiyor. Bunun, deterjan üreticilerinin daha fazla ürün satma stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Çamaşır makinesi üreticileri ise önerilen miktarın oldukça düşük olduğunu ve fazla deterjanın gereksiz olduğunu ifade ediyor.