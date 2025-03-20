Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı

Marteniçkalar 1 Mart’ta bileklere takılır ve ay boyunca taşınır. Geleneksel inanca göre marteniçkanın çıkarılma zamanı değişebilir. Yaygın inanışa göre, mart ayının son gününde çıkarılması gerekir. Ancak bazı yörelerde ilk leylek görüldüğünde ya da doğada çiçek açtığında bileklik çıkarılır ve bir ağaca asılır. Bu hareketin bereket getirdiğine inanılır.

MARTENİÇKA GELENEĞİNİN KÖKENİ

Marteniçka, Balkan kökenli bir gelenek olup özellikle Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygındır. Tarihi 1300’lü yıllara kadar uzanan bu gelenekte kırmızı ve beyaz renklerin özel anlamları vardır: