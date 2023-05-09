Mahfi Eğilmez anlattı: Ekonomi kaç yılda toparlanır?
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisine yönelik analizlerde bulundu.
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, kendi ismini taşıyan blog sitesinde 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde Türkiye ekonomisine yönelik bir yazı kaleme aldı.
Çok sayıda kişinin kendisine ‘ekonomi ne kadar zamanda toparlanır?’ sorusunu yönelttiğini belirten Eğilmez, bu sorunun yanıtının ne yazık ki umut vaat edici olmadığını kaydetti. Uzman isim, şunları anlattı:
"Eğer ekonomiden anladığımız dar anlamda enflasyon, büyüme, cari açık gibi kavramlarsa doğru ekonomi politikası uygulamalarıyla buralardaki toparlanma 2 – 3 yılda sağlanabilir (toparlanma derken enflasyon ve büyümenin yüzde 5’ler düzeyine gelmesini cari açığın da yüzde 3’ün altına düşmesini kastediyorum.)
Ne var ki doğru ekonomi politikası öyle hafife alınacak bir koşul değil. Seçim sürecinde vaat edilenleri, yapılan harcamaları, kur korumalı mevduat uygulamasının yükünü, varlık fonundaki kamu kuruluşlarının içinde bulunduğu durumu, depremin getirdiği son derecede ağır yükü, bütçe açığının hızla artışını, olumsuz beklentileri dikkate alırsak durumu toparlayacak ekonomi politikası uygulamanın ne kadar zor olacağını tahmin edebiliriz.
Bu saydıklarımın yanında açıklanmadığı için bilmediğimiz yükler ve açıklanan verilerin doğruyu ne kadar yansıttığı meselesi de küçümsenecek konular olmadığı için ortadaki ekonomik enkazın büyüklüğünün hayal gücümüzü aştığını söyleyebilirim. Bu büyük enkazı dikkate aldığımızda uygulanması gereken doğru ekonomi politikasının, öyle faizi birkaç puan artırarak, dışarıdan 3 – 5 milyar dolar fon sağlayarak sonuç getiremeyeceğini ve ne yazık ki toplumun her kesiminden yeniden özveri istenmesini gerektireceğini görebiliriz. Türkiye, dünyanın en riskli ülkeleri arasında gösteriliyor.