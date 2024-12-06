Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Evde yoğurt yaparken kıvam tutturamama, sulanma veya istenen sertliğe ulaşamama gibi sorunlar sıkça yaşanıyor. Ancak köylülerin yıllardır kullandığı ve gizlediği yoğurt mayalama yöntemi, bu problemleri tamamen ortadan kaldırıyor. İşte, evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları...
Kaynak: Haber Merkezi
Köylülerin doğal yoğurt yapımında kullandığı yöntem oldukça basit. Yoğurdun kıvamını güçlendirmek ve sulanmasını önlemek için yalnızca 2-3 adet haşlanmış nohut yeterli oluyor. Nohut, sütteki mayalanma sürecine destek olarak yoğurdun sertleşmesine katkı sağlıyor.
TAŞ GİBİ YOĞURT İÇİN ADIM ADIM REHBER
Sütü Hazırlayın: Sütü yaklaşık 40-45 dereceye kadar ısıtın.
Nohut Ekleyin: Daha önce haşlanmış 2-3 adet nohudu küçük bir kaba koyun ve sütle karıştırın.
Maya Ekleyin: Karışıma bir miktar yoğurt mayası ekleyerek iyice karıştırın.
Mayalanmaya Bırakın: Hazırladığınız karışımı uygun bir kaba döküp üzerini örtüyle sarın. Yoğurdu, sıcak bir ortamda 1-2 saat bekletin.
Soğutun: Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına koyarak dinlenmeye bırakın.
Bu yöntemle hazırlanan yoğurt, hem mükemmel bir kıvam alıyor hem de sulanmıyor. Köylülerin bu doğal ve etkili sırrı sayesinde, sağlıklı ve lezzetli ev yapımı yoğurt elde etmek artık çok kolay.