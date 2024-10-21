Kombinin Bu İki Tuşuna Aynı Anda Basın Farkı Görün: Isıtmayı 2 Kat Arttırıp Faturayı Düşürüyor



Vatandaşlar, kabarık faturalarla karşılaşmamak için tasarruf yollarını araştırıyor. Kombi kullanımı ve düzenli bakımı, doğal gaz tüketiminde önemli bir rol oynuyor. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, birçok kişi kombi ve kalorifer peteklerinin bakımını yaptırmayı unutmuyor. Zamanında yapılan temizlik, yakıt tasarrufunda yüzde 30, ısınmada ise yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyor.

Peteklerinizin temizliği ve kombinizin bakımları yapıldıktan sonra kombinizin açma-kapatma tuşuna uzun bir süre basıp yeniden başlatırsanız hem tasarruf etmiş olursunuz hem de peteklerin 2 kat daha fazla ısıtmasını sağlamış olursunuz.