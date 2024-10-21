Kombinin Bu İki Tuşuna Aynı Anda Basın Farkı Görün: Isıtmayı 2 Kat Arttırıp Faturayı Düşürüyor
Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımı artış gösteriyor. Kombi ustası, kabarık faturalarla karşılaşmamak için tasarruf yollarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlar, kabarık faturalarla karşılaşmamak için tasarruf yollarını araştırıyor. Kombi kullanımı ve düzenli bakımı, doğal gaz tüketiminde önemli bir rol oynuyor. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, birçok kişi kombi ve kalorifer peteklerinin bakımını yaptırmayı unutmuyor. Zamanında yapılan temizlik, yakıt tasarrufunda yüzde 30, ısınmada ise yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyor.
Peteklerinizin temizliği ve kombinizin bakımları yapıldıktan sonra kombinizin açma-kapatma tuşuna uzun bir süre basıp yeniden başlatırsanız hem tasarruf etmiş olursunuz hem de peteklerin 2 kat daha fazla ısıtmasını sağlamış olursunuz.
FATURANIN YÜKSELMESİNİN EN BÜYÜK NEDENİ
Kalorifer peteklerinin bakımı, yakıt tasarrufunu artırmak için kritik bir öneme sahip. Su devridaim yapmadığında, petekler yeterince ısınmaz, bu da faturanın yükselmesine neden olur. Kullanılmayan odaların peteklerini kapatmak, doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak amacıyla yapılan bir uygulama olsa da, bu durum kombinin daha fazla çalışmasına yol açar ve dolayısıyla daha fazla gaz tüketimine neden olur.
Evdeki eşyaların yerleşimi de enerji tüketimini etkileyebilir. Yatak, masa ve sandalyelerin dış duvardan uzak konumlandırılması önemlidir. Geceleri perdelerin ve panjurların kapatılması, gündüzleri ise pencerelerden güneş ışığının girmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, kapı ve pencerelerin hava sızdırmadığından emin olunmalı; bu amaçla sünger ve bant gibi malzemeler kullanılabilir.
KOMBİYİ AÇIP KAPATMAYIN
Kombiyi evden çıkarken kapatmak, ortamın daha da soğumasına neden olur. Tekrar açıldığında ise kombi, normalden daha fazla gaz tüketimi yapar. Bunun yerine, kombiyi düşük sıcaklıkta çalıştırmak daha ekonomik bir tercih olacaktır. Radyatörlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi de önemli bir noktadır; iki yılda bir suyun boşaltılması ve temizlik işleminin yapılması tavsiye edilmektedir. Temizlenmeyen radyatörler zamanla tıkanarak verimliliği düşürebilir.