Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün
Kış aylarının gelmesiyle kombi kullanımı artarken, cihazlarda karşılaşılan sorunlar da gündeme geliyor. Bu sorunlardan biri olan kombi su basıncının düşmesi, genellikle arıza belirtisi olarak görülse de çoğu zaman kullanıcıların kolayca çözebileceği bir durumdur. İşte, teknik bilgi gerektirmeyen ve yalnızca dört adımda uygulanabilen kombiye su basma yöntemi...
Kaynak: Haber Merkezi
Kombinin doğru çalışabilmesi için basıncının belirli bir seviyede olması gerekir. Bu seviyenin genellikle 1 ile 2 bar arasında olması beklenir. Basınç 1 barın altına düştüğünde cihaz verimli çalışamaz ve ısınma sorunları yaşanabilir. Kombiye su basma işlemi, basıncı yeniden ideal seviyeye getirmek için uygulanır ve doğru yapıldığında tesisatçıya ihtiyaç duyulmaz.
4 ADIMDA KOMBİYE SU BASMA İŞLEMİ
Kombinizin basıncı düşükse, şu adımları takip ederek sorunu kolayca çözebilirsiniz:
1. Su Basma Vanasını Bulun
Kombinin alt kısmında, genellikle mavi veya siyah renkte olan su basma vanasını bulun. Bu vana, silindirik bir düğme ya da klasik bir doldurma musluğu şeklinde olabilir.
2. Vanayı Açın
Basıncı yükseltmek için vanayı saat yönünün tersine çevirin. Bu işlem sırasında dikkatli bir şekilde vananın açıldığından emin olun.
3. Basıncı Takip Edin
Kombinin dijital ekranından veya basınç göstergesinden basıncı kontrol edin. İdeal basınç seviyesi genellikle 1,5 bar civarındadır. Bu seviyeye ulaşıldığında bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
4. Vanayı Kapatın
Basınç istenilen seviyeye ulaştığında, vanayı saat yönünde çevirerek kapatın. Bu adım, su kaçağını önlemek için önemlidir.
KOMBİ BASINCI KAÇ OLMALI?
Kombi basıncı, ideal olarak 1-2 bar arasında olmalıdır. Çoğu kombide bu seviyeler renklerle belirtilir; 1 barın altı kırmızı, 1-2 bar arası ise yeşil renkte gösterilir. Basınç düşerse, yukarıdaki işlemleri uygulayarak su basabilirsiniz.
SÜREKLİ BASINÇ DÜŞMESİ CİDDİ SORUN OLABİLİR
Kombi basıncı sık sık düşüyorsa ya da su basma işlemi yaptıktan sonra sorun tekrar ediyorsa, cihazın başka bir problemi olabilir. Bu durumda uzman bir teknisyene başvurmanız önemlidir. Yetkili servisten destek alarak, daha büyük sorunların önüne geçebilirsiniz.
Bu basit yöntemle kombi basıncınızı kolayca yükseltebilir ve soğuk kış günlerinde kesintisiz ısınma sağlayabilirsiniz.