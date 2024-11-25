Kombi Su Basıncı Düştü mü? Tesisatçıya Gerek Kalmadan 4 Adımda Sorunu Çözün

4 ADIMDA KOMBİYE SU BASMA İŞLEMİ

Kombinizin basıncı düşükse, şu adımları takip ederek sorunu kolayca çözebilirsiniz:

1. Su Basma Vanasını Bulun

Kombinin alt kısmında, genellikle mavi veya siyah renkte olan su basma vanasını bulun. Bu vana, silindirik bir düğme ya da klasik bir doldurma musluğu şeklinde olabilir.

2. Vanayı Açın

Basıncı yükseltmek için vanayı saat yönünün tersine çevirin. Bu işlem sırasında dikkatli bir şekilde vananın açıldığından emin olun.

3. Basıncı Takip Edin

Kombinin dijital ekranından veya basınç göstergesinden basıncı kontrol edin. İdeal basınç seviyesi genellikle 1,5 bar civarındadır. Bu seviyeye ulaşıldığında bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

4. Vanayı Kapatın

Basınç istenilen seviyeye ulaştığında, vanayı saat yönünde çevirerek kapatın. Bu adım, su kaçağını önlemek için önemlidir.