Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Ünlü bahçecilik uzmanı Martha Stewart’a göre, tohumları kaplara ekleyerek mini bir sera ortamı yaratmak, çiçeklerin baharın ılık havasına daha hızlı adapte olmasını sağlar.

Kış ekimi, bahçeciliğe yeni başlayanlar için de oldukça uygun bir seçenek olabilir. Ancak, doğru tohum seçimi yapmak önemlidir çünkü bitkilerin soğuk hava koşullarına olan direnci, başarılı bir ekim için önemli bir faktördür. Bu işlem genellikle, doğal ışığın ve kapların sera etkisi yaratmasıyla, çimlenme için ideal mikro iklimin oluştuğu açık havada gerçekleştirilir.

EKİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kışın toprağa doğrudan tohum ekimi yapmak da bir başka yöntemdir. Ancak, bu yöntemin her zaman uygun olmayabileceğini unutmamak gerekir çünkü kışın zemin oldukça sertleşebilir. Yine de, bazı bitkiler kendi kendine tohumlama yaparak doğrudan toprağa ekilebilir. Bu bitkiler arasında kleoma, sarımsaklı soğan, şakayık, ekinezya, güneş şapkası gibi bitkiler yer alır. Bu tür bitkiler doğal ortamlarında tohumlarını bırakıp çoğalarak kolayca yeni bitkiler oluştururlar.