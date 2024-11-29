Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?
Soğuk kış aylarında bahçenizden verim almak için en etkili yöntemlerden biri kış ekimi yapmaktır. Bu yöntem, özellikle kışın bahçecilikle ilgilenenler için kaçırılmaması gereken bir dönemdir.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü bahçecilik uzmanı Martha Stewart’a göre, tohumları kaplara ekleyerek mini bir sera ortamı yaratmak, çiçeklerin baharın ılık havasına daha hızlı adapte olmasını sağlar.
Kış ekimi, bahçeciliğe yeni başlayanlar için de oldukça uygun bir seçenek olabilir. Ancak, doğru tohum seçimi yapmak önemlidir çünkü bitkilerin soğuk hava koşullarına olan direnci, başarılı bir ekim için önemli bir faktördür. Bu işlem genellikle, doğal ışığın ve kapların sera etkisi yaratmasıyla, çimlenme için ideal mikro iklimin oluştuğu açık havada gerçekleştirilir.
EKİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Kışın toprağa doğrudan tohum ekimi yapmak da bir başka yöntemdir. Ancak, bu yöntemin her zaman uygun olmayabileceğini unutmamak gerekir çünkü kışın zemin oldukça sertleşebilir. Yine de, bazı bitkiler kendi kendine tohumlama yaparak doğrudan toprağa ekilebilir. Bu bitkiler arasında kleoma, sarımsaklı soğan, şakayık, ekinezya, güneş şapkası gibi bitkiler yer alır. Bu tür bitkiler doğal ortamlarında tohumlarını bırakıp çoğalarak kolayca yeni bitkiler oluştururlar.
KÜÇÜK SERA ORTAMI OLUŞTURUN
Kaplarla yapılan ekim, kış ekimi için en pratik ve kullanışlı yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, tohumların doğal tabakalaşmayı simüle edebilmesi için sera benzeri koşullar sağlanır. Kapların şeffaf olması, ışığın geçmesine imkan tanıyarak bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.
Kapla ekim için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
-Temizlenmiş plastik şişeler veya şeffaf kaplar kullanın, şişenin üst kısmını keserek bir tutamak bırakın.
-Kapta drenaj için birkaç delik açın ve içini turba içermeyen nemli saksı karışımıyla doldurun.
-Tohumları toprağın yüzeyine serpin ve üzerine vermikülit serpin. Bu, nemin korunmasına yardımcı olur ve küf oluşumunu engeller.
-Kabı bir maskeleme bandıyla kapatın ve su geçirmez bir kalemle üzerini işaretleyin.
-Erken ilkbaharda, tohumlar filizlendiğinde fideleri dikkatlice açık toprağa dikin.
KIŞ EKİMİ İÇİN EN UYGUN ÇİÇEKLER HANGİLERİDİR?
Bazı çiçekler kış ekimi için oldukça uygundur. Soğuk havalarda dayanıklı olan bu bitkiler, kış boyunca sağlıklı bir şekilde gelişip baharda çiçek açmaya başlarlar.
Atkuyruğu: Soğuğa dayanıklı ve bakımı kolay bir çiçek türüdür. Soluk liladan maviye kadar çeşitli renklerde açan çiçekleri, bahçenizi uzun süre boyunca süsler.
Aslan Ağzı: Soğuk havaya karşı oldukça dirençli olan bu bitki, her yıl kendi kendine tohumlayarak yeni çiçekler üretir.
Kirpi otu: Çiçekleri kuşlar ve böcekleri çeker. Doğal olarak kendi kendine tohumlanabilir veya mevcut bitkilerden tohumlar toplanarak ekilebilir.
Yüksükotu: Bu bitki, ekiminden bir yıl sonra çiçek açar ve özellikle kompozisyonlarda harika bir tamamlayıcıdır.
TOHUM KATMANLAMA YÖNTEMİ
Tohumları doğru şekilde katmanlandırmak, sağlıklı bitkiler elde etmenin bir başka önemli adımıdır. İşte katmanlama için izleyebileceğiniz adımlar:
-Tohumları parçalanabilen saksılara yerleştirin.
-Saksı karışımını nemlendirin ve altı hafta boyunca buzdolabında bekletin.
-Bitkiler filizlendiklerinde ve ikinci yaprak kümesini oluşturduğunda, fideleri dikkatlice açık toprağa dikin.