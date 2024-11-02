Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak

LİMON TUZUNUN SİHRİ

Limon tuzu, doğal asit özelliği sayesinde kireci etkili bir şekilde çözerek çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlatır. Limon suyu da limon tuzu gibi kireci çözmede oldukça etkilidir. Eğer limon tuzunuz yoksa, limon suyu kullanarak da çaydanlığınızı temizleyebilirsiniz. Limon suyunun asit özelliği, kireci yumuşatarak temizlenmesini kolaylaştırır.

Çaydanlığınızı düzenli olarak temizlemek, kireç oluşumunu engeller ve çayınızın lezzetini korur.

Limon tuzu ve limon suyunun yanı sıra sirke de kireç temizliğinde kullanılabilir.