Kireçli Çaydanlıkları Temizlemek Meğer Çok Basitmiş: Bu Yöntemle Kireç Kendiliğinden Akacak
Kireçli çaydanlıklar, hem çayınızın tadını bozar hem de sağlığınızı tehdit eder. Bu yöntemle artık çaydanlıklardaki kireci kolayca temizleyebileceksiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Sıkça kullandığımız çaydanlıkların dibinde zamanla biriken kireç, hem çayımızın tadını bozar hem de sağlığımızı tehdit eder. Peki, bu istenmeyen kireci evde bulunan basit malzemelerle nasıl temizleyebiliriz? İşte detaylar...
LİMON TUZUNUN SİHRİ
Limon tuzu, doğal asit özelliği sayesinde kireci etkili bir şekilde çözerek çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlatır. Limon suyu da limon tuzu gibi kireci çözmede oldukça etkilidir. Eğer limon tuzunuz yoksa, limon suyu kullanarak da çaydanlığınızı temizleyebilirsiniz. Limon suyunun asit özelliği, kireci yumuşatarak temizlenmesini kolaylaştırır.
Çaydanlığınızı düzenli olarak temizlemek, kireç oluşumunu engeller ve çayınızın lezzetini korur.
Limon tuzu ve limon suyunun yanı sıra sirke de kireç temizliğinde kullanılabilir.
İşte limon tuzu ile çaydanlığı temizlemenin pratik yöntemi:
Çaydanlığın içine birkaç parça limon tuzu ekleyin ve üzerine su doldurun.
Çaydanlığı ocağa alın ve kısık ateşte suyun kaynayana kadar bekleyin.
Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra çaydanlığı ocaktan alıp bir süre dinlendirin.
Çaydanlığın içindeki suyu boşaltın ve bol su ile durulayın.