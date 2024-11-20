Kireçlenmiş Muslukları Ayna Gibi Yapıyor: Her Evde Bulanan O Ürünü Kullanmak Yeterli

BİRKAÇ DAMLA ZEYTİNYAĞI YETİYOR

Eğer kireç lekeleri hala temizlenmediyse, aynı işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca, musluk yüzeylerindeki su lekelerini yok etmek ve ekstra parlaklık sağlamak için mikrofiber beze bir miktar zeytinyağı damlatarak yüzeyi silebilirsiniz.

CİHAZLARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Bu doğal ve düşük maliyetli yöntemler sayesinde musluk ve duş başlıklarınız her zaman temiz ve göz alıcı görünebilir. Düzenli uygulama ile kireç birikimini önleyerek, hem hijyenik bir ortam sağlar hem de cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.