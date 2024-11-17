Kireçlenen Ütü Tabanı Nasıl Temizlenir? İşte En Basit Yöntemi...

ÜTÜDEKİ KİRECİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Hazneyi Boşaltın: Ütünün su haznesini tamamen boşaltın.

Sirke ve Su Karışımı: Hazneyi yarı yarıya sirke ve su ile doldurun. Ütüyü fişe takarak ısınmasını sağlayın.

Buhar Uygulaması: Buhar ayarını en yüksek seviyeye getirin ve birkaç kez buhar püskürtün. Bu işlem kirecin çözülmesine yardımcı olur.

Durulama ve Kurutma: Haznedeki karışımı boşaltıp temiz su ile durulama yapın ve ütünün kurumasını bekleyin.

Bu yöntemleri düzenli uygulayarak ütünüzün ilk günkü performansını koruyabilirsiniz