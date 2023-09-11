Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Göğercin'in hayat hikayesi ağlattı!
Bir milyonluk soruyu doğru bilen Rabia Birsen Göğercin'in hayat hikayesi gündem oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Göğercin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Rabia Birsen Göğercin ile ilgili aramalar 1 Milyonluk soruyu doğru cevaplayarak Kim Milyoner Olmak İster'in 6. milyoneri olmasıyla birlikte hız kazandı. Uzun yıllardır sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster tarihi bir bölüm ile ekrana geldi.
Dün akşam saat 20.00'de başlayan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı. 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusunu doğru cevaplayan Göğercin, dakikalarca ayakta alkışlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in milyoner yarışmacılarından olan Rabia Birsen Göğercin ile ilgili merak edilenler...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?
Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.
RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti..