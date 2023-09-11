Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Göğercin'in hayat hikayesi ağlattı!

Dün akşam saat 20.00'de başlayan Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı. 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusunu doğru cevaplayan Göğercin, dakikalarca ayakta alkışlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in milyoner yarışmacılarından olan Rabia Birsen Göğercin ile ilgili merak edilenler...