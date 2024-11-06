Kilo Vermek İçin Doktor Doktor Gezdi: Karnından Çıkana Tıp Dünyası Şaşırdı
Norveç'te yaşayan 59 yaşındaki Thomas Kraut, 12 yıl boyunca göbek bölgesindeki şişlikten kurtulmak için türlü yöntemler denedi. Ancak Kraut'un karnındaki şişliğin nedeninin yağ olmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Doktorlar bile Thomas Kraut'un kilolu olduğuna ikna olmuşlardı ancak Norveçli adamın karnındaki şişliğin, 60 kiloluk kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı.
DİYABET TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Tümör fark edilmeden önce Kraut'a obezite ve tip 2 diyabet teşhisi konuldu. Zayıflamak için çeşit çeşit diyet ve spor programları deneyen Kraut, o sırada karnında büyüyen tümörün farkında bile değildi.
GERÇEK 12 YIL SONRA FARK EDİLDİ
12 yıl sonra Kraut'un midesini küçültmeye hazırlanan bir doktor, 59 yaşındaki adamın karnına dikkatli bir şekilde baktığında tümörü fark etti. Doktor, kanserden emin olmak için bilgisayarlı tomografi çektirince Kraut'un karnında büyük bir tümörün olduğu kesinleşti.
Thomas Kraut, ''Karnım giderek büyüyordu. Yıllarca doktor doktor dolaştım ve 2019'da mide küçültme ameliyatı için onay aldım. Doktorlar, sadece aşırı kilo ve diyabetten bahsediyorlardı. Bana diyabet için Ozempic bile verildi. Mide küçültme ameliyatından önce birkaç yıl boyunca beslenme ve fitness derslerine katılmak zorunda da kaldım'' dedi.
KANSERLİ DOKU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
59 yaşındaki adamın iç organları zarar gördüğü için sağ böbreğinin bir kısmı alındı ancak vücuttaki kanserli dokunun büyümeye devam ettiği belirtildi.
Yılda iki kez onkoloğa giden Thomas Kraut, içinde sinsice büyüyüp tedavi edilemez bir noktaya gelen tümörü fark edemeyen doktorlara dava açtı.