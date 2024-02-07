Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz? İşte yapmanız gerekenler!
Birçok kullanıcı internette kendi haklarındaki verilerin yer almasından şikayet ederken aslında 'internetten kendinizi silmeniz' mümkün. Google'da izlemeniz gereken yöntemler ise haberin detaylarında...
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yurttaşlar Google aramalarında, kendileriyle ilgili hoşa gitmeyecek verilerle karşılaşabiliyorlar. Ancak bu eskiye dair tatsız verileri Google üzerinden sildirmek mümkün.
DEİK Birleşik Arap Emirlikleri Konsey Üyesi Ali Tekin sosyal medya hesabından paylaştığı bir bilgiselde Google’da ‘kendinizi Google’dan silmenin’ yolunu anlattı.
Google’ın kişisel verileri kaldırmak için kullanıcılara bir talep formu sunduğunu aktaran Tekin, “Talep formuna ulaşmak için "Kişisel Kaldırma Google" yazıp arama yapmanız yeterli. Arama yaptıktan sonra Google aramada kişisel içerik kaldırma talebinde bulunma linkine tıklıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Çıkan formda ilgili yerlerin doldurulması gerektiğini belirten Tekin, “Bu talep formunu doldurduktan sonra kişisel verilerinizi örnek olarak e-posta adresinizi Google sonuçlardan kaldırabilirsiniz” dedi.
Google’dan kişisel verilerin kaldırılmasını talep etmenin yasal hak olduğunun aktarıldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hatta bu sizin yasal bir hakkınız bu hakkın adı "Unutulma Hakkı"dır. Unutulma Hakkı, internet kullanıcılarının internet geçmişlerini kontrol altına almaya işaret ediyor. Bu hak sayesinde internette eskimiş veya geçerliliğini yitirmiş bilgilerinizi kaldırabilirsiniz."