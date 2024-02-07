Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz? İşte yapmanız gerekenler!

Google’dan kişisel verilerin kaldırılmasını talep etmenin yasal hak olduğunun aktarıldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hatta bu sizin yasal bir hakkınız bu hakkın adı "Unutulma Hakkı"dır. Unutulma Hakkı, internet kullanıcılarının internet geçmişlerini kontrol altına almaya işaret ediyor. Bu hak sayesinde internette eskimiş veya geçerliliğini yitirmiş bilgilerinizi kaldırabilirsiniz."