Kasım 2014 Celp Dönemi Belli Oldu Mu? Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kasım ayındaki celp döneminde askerlik yerleri açıklandı. İlk sevk tarihinin 14 Kasım olduğu bu dönemde, asker adayları hangi kışlaya ve birliğe gideceklerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte askerlik yerlerini sorgulama hakkında önemli bilgiler.

2024 KASIM CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih kesinleşti. Askerlik yerleri bugün (31 Ekim 2024) e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Celp döneminde askere gidecek olan birçok kişi, e-Devlet aracılığıyla kışla ve birlik bilgilerine ulaşma imkanına sahip olacak.