Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi?

Araştırma kapsamında 1990'da doğanların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yaşlı kişilere göre yüzde 12 daha fazla olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, rahim kanseri riskinin de daha yaşlı nesle kıyasla yüzde 169 daha fazla olduğunu bildirdi. Araştırmacılar, ayrıca 1990'da doğanların pankreas, böbrek ve ince bağırsak kanserine yakalanma oranının 1955'te doğanlara göre iki-üç kat daha yüksek olduğunu belirtti.