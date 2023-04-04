Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...

Yaprak sarma, Türk mutfağında çok sevilen bir lezzet. Yaprak sarma pişirirken herkes kalem gibi olmasını ister. Ayrıca pişerken bir çok kişi dağılmasını da istemez. Yaprak sarma pişirirken işinize yarayacak bazı tarif sırları var. Bu sırlar sayesinde pişireceğiniz yaprak sarma çok daha lezzetli olacak.

Öncelikle sarmaları hazırlarken bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağız. İşte tam kıvamında sarma pişirmenizi sağlayacak püf noktalar.