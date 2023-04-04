Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...
Yaprak sarma pişirirken bilmeniz gerekenler. Kalem gibi yaprak sarma yapmak sanıldığı gibi zor değil. İşte usta aşçıların vermiş olduğu sırlarla, kalem gibi yaprak sarmanın hazırlanışı.
Yaprak sarma, Türk mutfağında çok sevilen bir lezzet. Yaprak sarma pişirirken herkes kalem gibi olmasını ister. Ayrıca pişerken bir çok kişi dağılmasını da istemez. Yaprak sarma pişirirken işinize yarayacak bazı tarif sırları var. Bu sırlar sayesinde pişireceğiniz yaprak sarma çok daha lezzetli olacak.
Öncelikle sarmaları hazırlarken bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağız. İşte tam kıvamında sarma pişirmenizi sağlayacak püf noktalar.
Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Sarma pişirirken bilinmesi gereken püf noktalara yer verildi. Genellikle asma yaprağı ve kırık pirinç ile hazırlanan yaprak sarma, Osmanlı mutfağından miras kalan yemekler arasındadır. Elazığ'ın baş yemeklerinden biri olan sarma, İtalyan, Fransız ve Yunan mutfaklarında da kendine yer edinmiştir. Genellikle yoğurt ile birlikte servis edilir. Karbonhidrat bakımından zengin olan bu besin, hafıza güçlendirici bir etkiye sahiptir. Malzemeleriniz hazırsa pratik yapımı ve servis önerileriyle zeytinyağlı yaprak sarma tarifine başlayabiliriz:
Zeytinyağlı Yaprak Sarma için
Malzemeler
4~5 soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1.5~2 yemek kaşığı çam fıstığı
2 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı kuru nane
1.5 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tarçın
2 kesme şeker
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 su bardağı kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı kaynamış su
500 gr salamura asma yaprağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı kaynar su
Yarım limonun suyu
YAPRAK SARMANIN HAZIRLANIŞI
Salamura asma yapraklarını su altında yıkayıp durulayın ve ardından suyunu süzün. Soğanların kabuğunu soyup ince ince doğrayın. Doğradığınız soğanları, 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1.5-2 yemek kaşığı dolmalık fıstıkla birlikte tencereye alıp kısık ateşte kavurun.
2 su bardağı pirinci yıkayıp soğanların üstüne ekleyin. 1-2 dakika daha kavurun..
Pirincin içine 1 yemek kaşığı kuru nane, 1.5 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 kesme şeker, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, yarım limonun suyu ve 1 su bardağı kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın.
Tencereye 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 çay bardağı kaynamış suyu ilave edin. Çok kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
Pirinçler suyu çekince ocağı kapatıp iç harcı soğutun. Harcı sapları koparılmış asma yapraklarına paylaştırıp parmak inceliğinde sarın.
Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ve kaynar suyu ekleyip orta ateşte 25 dakika pişirin.