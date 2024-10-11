Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı?

Çamaşır deterjanı seçimi, birçok kişi için alışkanlıklara dayanırken bazıları da yeni ürünleri denemeyi tercih ediyor. Deterjan alırken temizlik etkisinden kokuya kadar birçok faktör devreye giriyor. Son yıllarda sıvı çamaşır deterjanları, kullanım kolaylığı ve popülaritesi ile dikkat çekiyor ve gelecekte de sıklıkla tercih edileceği düşünülüyor. Peki, sıvı deterjan mı yoksa toz deterjan mı daha iyi?