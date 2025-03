Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi

Bir başka rivayete göre, Abdullah b. Ömer’in aktardığına göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned) buyurmuştur. Bu da 27. geceyi ibadetle geçirmek gerektiğini göstermektedir.

FARKLI GÖRÜŞLER VE KADİR GECESİ'Nİ ARAMA TAVSİYESİ

Her ne kadar Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görse de, farklı rivayetlere göre bu özel gece Ramazan’ın son on günü içinde tek bir gecede ya da son yedi gün içinde de aranmalıdır. Dolayısıyla, Ramazan’ın son on günü boyunca yapılacak ibadet ve dua, Kadir Gecesi'nin mübarek geceyi kaçırmamak için en doğru yaklaşım olacaktır.