İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, İstanbul'un toplam nüfusu 15 milyon 56 bin 806 kişiye ulaştı. İstanbul'daki 15 milyonluk nüfus, Türkiye'nin yüzde 18,34'üne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu kalabalığın yalnızca 2 milyon 152 bin 878'inin İstanbul doğumlu olduğu dikkat çekiyor.

Özellikle Sivas, Kastamonu ve Ordu'dan göç edenlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan 754 bin Sivaslı ile Sivas, kentte en büyük nüfusa sahip il durumunda. Sivas'ı, 544 bin kişiyle Kastamonulular ve 515 bin kişiyle Ordulular takip ediyor.

İstanbul'un ilçelerinde de farklı illerin nüfusları öne çıkıyor. Gazete Duvar'ın TÜİK verilerine dayanarak yaptığı analizde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hangi ilin doğumlularının çoğunlukta olduğu listelendi. İşte o liste: