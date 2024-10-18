İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı

İstanbul, uzun yıllardır Anadolu'dan aldığı yoğun göçle birçok ilin nüfusunu kendi sınırlarında barındırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, İstanbul'un toplam nüfusu 15 milyon 56 bin 806 kişiye ulaştı. İstanbul'daki 15 milyonluk nüfus, Türkiye'nin yüzde 18,34'üne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu kalabalığın yalnızca 2 milyon 152 bin 878'inin İstanbul doğumlu olduğu dikkat çekiyor.

Özellikle Sivas, Kastamonu ve Ordu'dan göç edenlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan 754 bin Sivaslı ile Sivas, kentte en büyük nüfusa sahip il durumunda. Sivas'ı, 544 bin kişiyle Kastamonulular ve 515 bin kişiyle Ordulular takip ediyor.

İstanbul'un ilçelerinde de farklı illerin nüfusları öne çıkıyor. Gazete Duvar'ın TÜİK verilerine dayanarak yaptığı analizde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hangi ilin doğumlularının çoğunlukta olduğu listelendi. İşte o liste:

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 2

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?

Çatalca - Tokat

Silivri - Tekirdağ

Büyükçemece - Tokat

Kadıköy - Ankara

Ataşehir - Sivas

Kartal - Erzincan

Adalar - Van

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 3

Arnavutköy - Erzurum

Eyüpsultan - Giresun

Sarıyer - Sivas

Şile - Kocaeli

Pendik - Erzurum

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 4

Başakşehir - Tokat

Beylikdüzü - Van

Avcılar - Tokat

Sancaktepe - Tokat

Sultanbeyli - Erzurum

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 5

Küçükmece - Tokat

Bakırköy - Ankara

Zeytinburnu - Mardin

Fatih - Mardin

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 6

Bahçelievler - Malatya

Bağcılar - Bitlis

Beyoğlu - Giresun

Esenyurt - Van

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 7

Esenler - Malatya

Sultangazi - Adıyaman

Gaziosmanpaşa - Siirt

Güngören - Diyarbakır

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 8

Bayrampaşa - Kırklareli

Kağıthane - Sivas

Şişli - Sivas

Beşiktaş - Ankara

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 9

Beykoz - Giresun

Maltepe - Sivas

Çekmeköy - Ordu

Ümraniye - Sivas

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İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı - Resim: 10

Üsküdar - Rize

Tuzla - Kocaeli

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