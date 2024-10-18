İstanbul'un Hangi İlçesinde En Çok Nereliler Yaşıyor? Herkes Sivaslılar Zannediyordu, O İlçeler Şaşırttı
İstanbul, uzun yıllardır Anadolu'dan aldığı yoğun göçle birçok ilin nüfusunu kendi sınırlarında barındırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verilerine göre, İstanbul'un toplam nüfusu 15 milyon 56 bin 806 kişiye ulaştı. İstanbul'daki 15 milyonluk nüfus, Türkiye'nin yüzde 18,34'üne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu kalabalığın yalnızca 2 milyon 152 bin 878'inin İstanbul doğumlu olduğu dikkat çekiyor.
Özellikle Sivas, Kastamonu ve Ordu'dan göç edenlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan 754 bin Sivaslı ile Sivas, kentte en büyük nüfusa sahip il durumunda. Sivas'ı, 544 bin kişiyle Kastamonulular ve 515 bin kişiyle Ordulular takip ediyor.
İstanbul'un ilçelerinde de farklı illerin nüfusları öne çıkıyor. Gazete Duvar'ın TÜİK verilerine dayanarak yaptığı analizde, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hangi ilin doğumlularının çoğunlukta olduğu listelendi. İşte o liste:
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?
Çatalca - Tokat
Silivri - Tekirdağ
Büyükçemece - Tokat
Kadıköy - Ankara
Ataşehir - Sivas
Kartal - Erzincan
Adalar - Van
Arnavutköy - Erzurum
Eyüpsultan - Giresun
Sarıyer - Sivas
Şile - Kocaeli
Pendik - Erzurum
Başakşehir - Tokat
Beylikdüzü - Van
Avcılar - Tokat
Sancaktepe - Tokat
Sultanbeyli - Erzurum
Küçükmece - Tokat
Bakırköy - Ankara
Zeytinburnu - Mardin
Fatih - Mardin
Bahçelievler - Malatya
Bağcılar - Bitlis
Beyoğlu - Giresun
Esenyurt - Van
Esenler - Malatya
Sultangazi - Adıyaman
Gaziosmanpaşa - Siirt
Güngören - Diyarbakır
Bayrampaşa - Kırklareli
Kağıthane - Sivas
Şişli - Sivas
Beşiktaş - Ankara
Beykoz - Giresun
Maltepe - Sivas
Çekmeköy - Ordu
Ümraniye - Sivas
Üsküdar - Rize
Tuzla - Kocaeli