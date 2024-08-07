İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu

İstanbul hem Türkiye’nin en büyük şehri hem de yaşaması en maliyetli şehri. Ev kiralarının da yüksek olduğu İstanbul’da cep dostu ev kiralarına sahip 5 ilçe belli oldu.

İstanbul Kiralık ev
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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı 14 bin 472 TL civarında olurken, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da hem yaşam maliyeti hem de konut kirası ciddi miktarda artmış durumda.

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 2

Ülkedeki nüfusu en kalabalık şehir olan, Avrupa başkenti İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler açıklandı. Kira bedelinin en düşük olduğu 5 ilçe:

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 3

5-Sultanbeyli - 13 bin 856 TL

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 4

4-Esenler - 12 bin 741 TL

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 5

3-Sultangazi - 12 bin 961 TL

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 6

2-Esenyurt - 11 bin 765 TL

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İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu - Resim: 7

1-Arnavutköy - 11 bin 605 TL

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