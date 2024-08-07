İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu
İstanbul hem Türkiye’nin en büyük şehri hem de yaşaması en maliyetli şehri. Ev kiralarının da yüksek olduğu İstanbul’da cep dostu ev kiralarına sahip 5 ilçe belli oldu.
Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı 14 bin 472 TL civarında olurken, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da hem yaşam maliyeti hem de konut kirası ciddi miktarda artmış durumda.
Ülkedeki nüfusu en kalabalık şehir olan, Avrupa başkenti İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler açıklandı. Kira bedelinin en düşük olduğu 5 ilçe:
5-Sultanbeyli - 13 bin 856 TL
4-Esenler - 12 bin 741 TL
3-Sultangazi - 12 bin 961 TL
2-Esenyurt - 11 bin 765 TL
1-Arnavutköy - 11 bin 605 TL